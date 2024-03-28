اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

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واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين شقيقين، عقب مداهمة بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات واطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ماهر وأحمد بحر.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا من بلدة الشيوخ واقتحمت مخيم العروب في محافظة الخليل.وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد عيادة من بلدة الشيوخ عقب مداهمة منزله.كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وسط مواجهات مع المواطنين.وداهمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس، من جهة حاجز صرة غربا، واقتحمت إحدى العمارات في شارع تونس.وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال نشرت فرق المشاة في المنطقة وقرب مدرسة كمال جنبلاط، كما نشرت القناصة على أسطح عدة بنايات.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر بالمخيم بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، ترافقها جرافة اقتحمت المخيم من عدة محاور، وتجولت في عدة أحياء بالمخيم، وتمركزت في عدة مناطق.كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة كفر عقب، وجابت عدة شوارع، دون أن يبلغ عن إعتقالات.واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا لدى اقتحامها قرية سرطة غرب سلفيت.وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل في منطقة "الحاووز" عرف منها منزل المواطن مصطفى ابراهيم خطيب، واعتقلت الشاب ايمن ابراهيم الخطيب (28 عاما) عقب مداهمة منزله وتكسير محتوياته، كما قامت بالقاء القنابل الصوتية صوب المواطنين.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عوريف جنوب نابلس، وتجولت في عدة مناطق، دون أن يبلغ عن إعتقالات.اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون شرق قلقيلية.وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من المدخل الغربي، وان آليات الاحتلال تمركزت في القرية وتجولت في عدة مناطق فيها.اقتحمت قوات الاحتلال، مدينتي بيت لحم وبيت جالا، وقرية حوسان غرب المحافظة.وأفاد مصدر أمني، بٱن قوات الاحتلال اقتحمت حي الكركفة وسط مدينة بيت لحم، وداهمت جنود الاحتلال أحد المنازل، فيما تمركز الاليات قرب فندق أحد الفنادق في المنطقة، دون انيبلغ عن اعتقالات.مكما واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وقرية حوسان وتحديدا منطقة المطينة ووسطها .اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء دون أن يبلغ عن إعتقالات.احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلتين عند أحد الحواجز العسكرية وسط الخليل.وقال الناشط ياسر أبو مرخية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام بالقرب من مسجد "جبل الرحمة" في تل الرميدة، احتجزت لوقت طويل طفلتيه زينب وجنى (8 و10 سنوات) أثناء خروجهما من المسجد بعد أداء صلاة العشاء، ومنعتهما من الوصول إلى منزلهما في تلك المنطقة وأجبرتهما على الجلوس عند الحاجز وسط حالة من الخوف والهلع.اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين.وذكرت "وفا"، ـأن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها العسكرية بلدة بيت أمر، وانتشرت في منطقة الظهر، وداهمت عددا من المنازل واعتلت أسطحها، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.