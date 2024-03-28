الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا

أرشيفية
أرشيفية
عواصم - فيما أكدت الأمم المتحدة أمس الخميس أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، ما تزال العوائق أمام المساعدات قائمة، بفعل الاحتلال الذي يرفض فتح المعابر وكافة الاقتراحات لوصول كميات أكبر من المساعدات لنحو 2 مليون إنسان في غزة أنهكهم الجوع.اضافة اعلان
وحذرت الامم المتحدة من نفاد الوقت، مع مواجهة أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة خطر المجاعة. وفي مؤتمر صحفي أمس أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، من أجل إنقاذ حياة الأطفال.
وقال دوجاريك إن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينيكو، زار أحد المستشفيات الأربعة التي تقدم الخدمة بشكل جزئي في شمال غزة.
وأضاف نقلا عن معلومات تلقاها من دي دومينيكو أن المستشفى يستقبل يوميا حوالي 15 طفلا يعانون من سوء التغذية. وأكد على ضرورة إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال. وأشار إلى استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70 % من شمال غزة يواجه جوعا رهيبا.
ولا يعني أن ما تبقى من 30 % من نسبة السكان ينعمون بكميات طعام كافية وإنما لديهم أقل القليل مما تمكنوا من الحصول عليه عبر طرق مختلفة من المساعدات.
ولفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن الشهر الجاري سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة لجلب الغذاء إلى حوالي 74 ألف شخص. مؤكدا أن الشحنات اليومية ضرورية لمنع المجاعة. وما تزال عوائق الوصول لتقديم المساعدات قائمة والوقت ينفد.
وفي انتهاك للقوانين الدولية، يقيد الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة، لا سيما عبر البر، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، وفق الأمم المتحدة.
وخلّف عدوان الاحتلال المدمر على غزة، والمستمر منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
ويواصل الاحتلال هذا العدوان رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.-(وكالات)
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