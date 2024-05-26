 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح

الجيش الإسرائيلي يقصف رفح
جيش الاحتلال يقصف رفح

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب مجزرة في رفح جنوبي قطاع غزة بقصف خيام النازحين في المناطق التي ادعى أنها آمنة وطلب من النازحين اللجوء إليها.

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وقالت وسائل إعلام إن النازحين احترقوا في خيامهم، وأن معظمهم من الأطفال والنساء، وأن المستشفيات التي استقبلت المصابين لا تملك الأدوات والأدوية الكافية للتعامل مع إصاباتهم.

وأظهرت المشاهد المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي جثامين شهداء أطفال ومدنيين متفحمة، ومنها تعرضت للبتر.

 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في مؤتمر أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، ان أكثر من 30 شهيدا إثر القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غربي رفح.

 

وأضاف أن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.


وأشار ان مناطق ومراكز النزوح المستهدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.
وبين ان رسالة الاحتلال من استهداف مراكز نزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة.

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