الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب مجزرة في رفح جنوبي قطاع غزة بقصف خيام النازحين في المناطق التي ادعى أنها آمنة وطلب من النازحين اللجوء إليها.

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وقالت وسائل إعلام إن النازحين احترقوا في خيامهم، وأن معظمهم من الأطفال والنساء، وأن المستشفيات التي استقبلت المصابين لا تملك الأدوات والأدوية الكافية للتعامل مع إصاباتهم.



وأظهرت المشاهد المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي جثامين شهداء أطفال ومدنيين متفحمة، ومنها تعرضت للبتر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في مؤتمر أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، ان أكثر من 30 شهيدا إثر القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غربي رفح.

وأضاف أن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.



وأشار ان مناطق ومراكز النزوح المستهدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

وبين ان رسالة الاحتلال من استهداف مراكز نزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة.

