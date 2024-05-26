جيش الإحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل جنديين إسرائيليين متأثران بجروح أصيبا بها في وقت سابق بمعارك شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 636 عسكريا منذ 7 تشرين الأول الماضي.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال الجيش إن الجنود القتلى هم الرقيب بتسلئيل تسفي كوفاكس، من كتيبة "نتساح يهودا" في لواء كفير، والآخر جندي في كتيبة روتيم في لواء جفعاتي، قتلا بجراح بالغة أصيبا بها الأربعاء الماضي في معركة شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن عدد الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من تشرين أول الماضي بلغت حوالي 3601 جريحا بينهم 2097 إصابة طفيفة و948 إصابة متوسطة و556 إصابة خطيرة. --(بترا)