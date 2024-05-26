"الجنائية الدولية": لا أحد يمتلك التراخيص لارتكاب جرائم الحرب

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الأحد، إن الفترة الحالية محفوفة بالمخاطر على المستوى الدولي، مطالبًا بالتمسك بالقانون الدولي بكل الطرق.

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وأفاد خان، حسب ما نقلت وكالة يورونيوز الأوروبية، أنه لا أحد يمتلك الترخيص لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مضيفًا أنه دون القانون الدولي فلن يكون هناك ما يتم التمسك به.



وأضاف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، أن الحرب الجارية، ليست طريقة شن الحروب ولا تمثل اتفاقيات جنيف.



وكان خان قد تحدث سابقًا عن تلقيه عدد من التهديدات من مسؤولين دوليين عقب مطالبته بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. --(بترا)