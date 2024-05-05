الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الولايات المتحدة.. احتجاجات الطلاب تتوسع لتصل حفلات التخرج

الشرطة الأميركية أثناء اعتقالها طلابا خلال احتجاجات مناصرة لفلسطين.-(وكالات)
الشرطة الأميركية أثناء اعتقالها طلابا خلال احتجاجات مناصرة لفلسطين.-(وكالات)
نيويورك- نظمت مجموعة من الطلبة، تظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني خلال حفل تخرج في جامعة ميشيغان الأميركية، وسط استدعاء جامعات أخرى قوات الشرطة لمنع إقامة مظاهرات خلال احتفالات التخرج.اضافة اعلان
ورفع مجموعة من الطلبة العلم الفلسطيني وتوشحوا الكوفية فوق ملابس التخرج، وساروا نحو خشبة المسرح مرددين شعارات مناهضة لـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وإثر ذلك، تدخلت الشرطة وأخرجت الطلاب المتظاهرين من المكان، فيما أعلن مكتب العلاقات العامة بالجامعة عدم اعتقال أي طلاب في الحادث.
فيما تواصل الشرطة الأميركية محاولات فض احتجاجات الطلاب المؤيدين للشعب الفلسطيني، يستمر التوتر في حرم جامعات تقيم احتفالات التخرج.
وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، ذكر مسؤولون في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن عناصر في شرطة لوس أنجلوس ستبقى في الحرم الجامعي حتى انتهاء حفل التخرج.
وأكدوا أن الجامعة طلبت المساعدة من شرطة لوس أنجلوس في تأمين حفل التخرج المقرر عقده في 9  أيار(مايو) الحالي، وأن عناصر الشرطة ستبقى في الحرم الجامعي حتى نهاية الحفل لضمان الأمن.
بدورها، طلبت إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك، التي كانت نقطة انطلاق الاحتجاجات الطلابية، من شرطة نيويورك استمرار انتشار عناصرها في الحرم الجامعي حتى 17  أيار(مايو) الحالي، إلى ما بعد انتهاء تنظيم حفل التخرج بالجامعة المقرر يوم 15 من الشهر نفسه الحالي.
وفي السياق، دعا مسؤولو وحدة الأمن بجامعة فيرجينيا، في منشور عبر "إكس" الطلاب إلى "الابتعاد عن مناطق معينة"، وسط انتشار ملحوظ لقوات الشرطة في الحرم الجامعي.
وردا على ذلك، أصدرت مجموعة قدمت نفسها باسم "مخيم التضامن من أجل غزة"، بيانا ذكرت فيه أن إدارة جامعة فيرجينيا "حولت الحرم الجامعي إلى منطقة عسكرية"، داعية إدارة الجامعة إلى قطع الاستثمارات المرتبطة
بالاحتلال. -(وكالات)
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