الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: إفشال أميركا مشروع القرار الجزائري تعطيل للإرادة الدولية و خدمةً لأجندة الاحتلال

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مجلس الأمن

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فوراً لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى.

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واعتبرت حماس في تصريحٍ، إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية و خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي المجرم الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني.


وأكدت حماس أنّ " الرئيس جو بايدن وإدارته يتحمّلون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة، فالموقف الأمريكي؛ يعد ضوءاً أخضراً للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفاً وجوعاً، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".

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