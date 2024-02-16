الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: السنوار يصر على مطالبه الثلاثة خلال مفاوضات القاهرة

رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار - (أرشيفية)
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار - (أرشيفية)
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.اضافة اعلان

وذكرت القناة أن السنوار يطالب في المقام الأول بإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان وجميع أراضي القطاع، بالإضافة إلى عودة النازحين إلى شمال غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحا لمسؤول كبير في وفد حركة حماس بالقاهرة قال فيه إنه "لا توجد فرصة للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق".

وتقول القناة إنه يجري حوار مكثف حول المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" خلف الكواليس.

وأشار مصدر سياسي إسرائيلي إلى أن "الضغط العسكري القوي والثابت في المفاوضات" هو السبيل الوحيد لجعل حماس تتخلى عن مطالبها "الوهمية" وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس، أن هناك قضايا "صعبة للغاية" يجب حلها بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت استخبارات الجيش الإسرائيلي الخميس أنه حتى لو هُزمت حماس كنظام فإنها ستبقى كمنظمة "حرب عصابات" والقضاء عليها هدف غير واقعي.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 571 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة (234 منهم منذ بداية العملية البرية في غزة). (RT)
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