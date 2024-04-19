الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تحذر من إقامة طقوس يهودية بالأقصى

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ماجد أبو قطيش، إن تخطيط المستوطنين "لتدنيس جماعي وإقامة طقوس تلمودية ولا سيما ذبح قربان حيواني بالمسجد الأقصى المبارك، يعني إشعال مزيد من ساحات المواجهة والغضب في وجه الاحتلال".اضافة اعلان
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