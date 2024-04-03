50 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين، اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 50 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.



وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة.



وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة. - وفا

