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السبت 17 شباط 2024
7:56 م
سرايا القدس تستهدف تجمعات الاحتلال بخان يونس
سرايا القدس تستهدف تجمعات الاحتلال
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها قصفوا بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس.
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الجهاد الاسلامي
سرايا القدس
خان يونس
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