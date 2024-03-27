الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قيادي بحماس يشكك في رواية الاحتلال عن اغتيال مروان عيسى

مروان عيسى
مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام

شكك عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، مساء الثلاثاء، في صحة رواية إسرائيل بشأن اغتيالها مروان عيسى (58 عاما) نائب القائد العام لكتائب القسام.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في كلمة متلفزة: "بعد ما فحصنا كل المعلومات الاستخبارية، يمكننا تأكيد (...) القضاء على مروان عيسى في غارة نفذناها قبل نحو أسبوعين".

اضافة اعلان


وقال الرشق، في بيان: "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل من اختصاص قيادة كتائب القسام".


وحتى الساعة لم تعقب كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، على ادعاء الجيش الإسرائيلي.


واعتبر الرشق أن "توقيت إعادة الاحتلال" زعم اغتياله عيسى يهدف إلى "التغطية على الأزمات التي تواجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".


ورغم مرور نحو 6 أشهر من حرب مدمرة مستمرة على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني، لم تتمكن إسرائيل من القضاء على حماس ولا إعادة الأسرى.


وفي 12 مارس/ آذار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن تلقى معلومات مخابراتية عن وجود عيسى، ولكنه عجز حينها عن تحديد مصيره.
ولد مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، في غزة عام 1965، لعائلة هُجرت من قرية بيت طيما قرب عسقلان في الأراضي المحتلة عام 1948.
وبتهمة الانضمام لحماس، اعتقله الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى (الحجارة) عام 1987 لمدة 5 سنوات، وجرى انتخابه في 2021 عضوا في المكتب السياسي للحركة.


ونجا عيسى من محاولات اغتيال، إحداها في 2006، حين كان يشارك في اجتماع حضره أيضا الضيف، كما تعرض منزله للقصف مرتين عامي 2014 و2021، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.


وإذا تأكد مقتل عيسى، فسيكون القائد العسكري الأعلى رتبة في حماس الذي تغتاله إسرائيل في حربها المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على القطاع الفلسطيني الذي تحاصره منذ 17 عاما.


وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

إعلام عبري: "إسرائيل" تعيش حالة توتر

21 آذار 2024
دبابات الاحتلال في غزة

القسام تعلن استهداف ناقلة جند شمال خان يونس

15 آذار 2024
شعار حركة حماس

حماس تشيد بموقف عشائر غزة

13 آذار 2024
أعلام الأردن

"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف الأردن الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

09 آذار 2024
اقرأ أيضا
طائرة-مقاتلة-اف-15-علم-اسرائيل100-730x438

​استشهاد 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ 4 دقيقة
الشهيد أيمن يوسف حسان عزوقة

شهيد و5 إصابات باقتحام الاحتلال مدينة جنين

منذ 59 دقيقة
فلسطينيون ينقلون جثامين شهداء لتشييعهم إلى مثواهم الأخير في غزة.-( وكالات)

واشنطن غير متأكدة من انتهاك إسرائيل قوانين الحرب بغزة

منذ1 ساعة
الهلال الأحمر الفلسطيني - (أرشيفية)

إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في قباطية

منذ2 ساعة
الاحتلال يستشيط غضبا بعد قرار مجلس الامن بوقف الحرب على غزة ويشعل النيران في القطاع- (وكالات)

مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى طريق مسدود

منذ5 ساعة
أرشيفية

ضمانات الاحتلال بشأن استخدام الأسلحة الأميركية تواجه بانتقادات من قبل الكونغرس

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أحمد عوض |اليوم

التصدي لمهمة "التشريع" ليس كما يجب!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تحول جذري أم تكتيك مرحلي؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات | منذ5 ساعة
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات | منذ5 ساعة
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات |25 آذار 2024
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
التبذير

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش
 
 