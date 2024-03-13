حماس تشيد بموقف عشائر غزة

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما وصفته بالموقف الوطني المسؤول لعائلات غزة وعشائرها، الذي "رفض بحسم، التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".

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وقالت الحركة في بيان إن العائلات والعشائر أكدت دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال "العبث بالصف الوطني الفلسطيني".



وأضافت أن هذا الموقف يثبت "وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية".