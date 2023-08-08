الثلاثاء 08 آب 2023
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ماذا نعرف عن المتحور الجديد "آيريس" ؟

COVID Variants
المتحور الجديد- تعبيرية
مع استمرار العالم في كفاحه ضد توابع جائحة "كوفيد-19" ظهر متغير جديد يحمل اسم "آيريس"  أو "إي جي 5"، الذي بدأ يتسبب في حالة من القلق في جميع أنحاء العالم بعد ارتفاع حالات دخول المستشفيات، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وسط سوء الأحوال الجوية وتراجع المناعة هذا الصيف.اضافة اعلان

وأوضح موقع "يو أس أيه توداي" أنه تم تحديد هذه السلالة من متحور "أوميكرون" لأول مرة في 31 يوليو الماضي، وأصبح آيريس ثاني أكثر المتحورات التي تصيب الأشخاص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، شيوعا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أنه اعتبارًا من 20 يوليو، أصبح آيريس يمثل ما يقرب من 14.55 في المئة من الحالات، وينمو بمعدل 20.51 في المئة أسبوعيا، وفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الزيادة في حالات كوفيد في بريطانيا تأتي في الوقت الذي قفزت فيه الأرقام التقديرية بما يقرب من 200 ألف في يوليو الماضي، أي من 607 حالة متوقعة في 4 يوليو إلى 786 في 27 يوليو، وفقا لدراسة "زوي هيلث"، التي تقدر أرقام إصابات كوفيد في المملكة المتحدة.

ما هو متحور آيريس؟

وفقا لموقع "يو أس أيه توداي"، إيريس هو اسم مستعار يُعطى لـ"إي جي 5"، وهو بديل لأوميكرون.

وأوضحت "إندبندنت" أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وضعت آيريس على قوائم المراقبة، في 3 يوليو الماضي، بسبب زيادة التقارير عن الإصابات على المستوى الدولي، لا سيما في آسيا.

وفي الأسبوع الذي بدأ في 10 يوليو، تم تصنيف 11.8 في المئة من الإصابات بكوفيد في المملكة المتحدة على أنها آيريس. وتشير أحدث البيانات إلى أنها تمثل الآن 14.6 في المئة من الحالات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية المتحور على قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفقا لـ"يو أس أيه توداي".

ويعد آيريس المتحور الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة حتى 5 أغسطس، مع 17.3 في المئة من الحالات، وفقا لما نقلته "يو أس أيه تودي" عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعانت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من زيادة في حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا خلال أشهر الصيف، إذ شهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 12.1 في المئة في دخول المستشفيات في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، وفقا لتتبع مركز السيطرة على الأمراض.

وفي إنكلترا، كانت هناك زيادة بنسبة 40.7 في المئة في حالات الاستشفاء في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو مقابل الأيام السبعة السابقة، وفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

ما هي الأعراض؟

تتشابه أعراض آيريس مع الأعراض الخمسة الأكثر شيوعا لأوميكرون، وهي:

-سيلان أو انسداد الأنف
-صداع
-التعب (خفيف أو شديد)
-العطس
-سعال
-إلتهاب الحلق
-تغيرات في حاسة الشم

ماذا تفعل إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية؟

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بكوفيد أو كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فإن مركز السيطرة على الأمراض يقترح عدة طرق لعلاج الأعراض ووقف الانتشار، بحسب "يو أس أيه توداي".

-ابق في المنزل وانفصل عن الآخرين.
-حسِّن التهوية في منزلك.
-استخدم قناع N-95 أو أي قناع آخر عالي الجودة عند وجود أشخاص آخرين.
-ابق على اطلاع على لقاحات ومعززات كوفيد.
-راقب الأعراض وابق على اتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
-تناول الأدوية والعلاجات على النحو الموصوف.
-استرح واستخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للتغلب على الأعراض مثل الصداع.
-اهتم بالنظافة مثل غسل اليدين كثيرا وتنظيف الأسطح المشتركة.

ما توقعات الخبراء بشأن آيريس؟

اختلفت آراء وتوقعات الخبراء بشأن مستقبل آيريس، وقالت خبيرة لـ"إندبندنت" إنه يُعتقد أن سوء الأحوال الجوية والرطوبة وضعف المناعة كانت من أسباب انتشار هذا المتحور الجديد.

ومع ذلك توقعت الخبيرة أن هناك احتمال أن يتباطأ انتشار المتغير خلال العطلة الصيفية مع إغلاق المدارس والسفر إلى الخارج. لكنها أوضحت أن من المرجح أن يعود آيريس في الانتشار مرة أخرى بحلول سبتمبر عندما يعود الأطفال إلى المدرسة والبالغون للعمل أو الجامعة، بالإضافة إلى أننا نبدأ في قضاء مزيد من الوقت في الداخل.

وتحدثت خبيرة الكوفيد عن عامل آخر قد يسهم في انتشار آيريس وهو أن معظم الأشخاص الآن قد تجاوزوا 18 شهرا من آخر لقاح لهم وأن غالبية الأشخاص أيضا مر عليهم عدة أشهر من الإصابة الأخيرة لهم أيضا. وبالتالي، يمكننا أن نرى الموجة "تنمو بشكل أسرع" في سبتمبر.

لكن خبيرا آخر قلل من شأن المخاوف بشأن متغير آيريس، موضحا أنه مثلما حدث مع أوميكرون عندما تزايدت الإصابات ثم تمت السيطرة على الوضع بشكل عام.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت آيريس كمتغير تحت المراقبة وليس كمتغير مثير للقلق، وهذا يعني أننا بحاجة إلى الاستمرار في مراقبته لمعرفة تأثيره على النتائج مثل عدد الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات.
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