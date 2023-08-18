الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

الصحة العالمية والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لكورونا

64df1f1d1da3c
متحور كورونا جديد
أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية الجمعة، أنهما تراقبان من كثب متحوّرة جديدة من فيروس كورونا، رغم أن "التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد".اضافة اعلان

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة "ضمن فئة المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كورونا والتي نشرت ليل الخميس الجمعة.
وحتى الآن، اكتشفت هذه المتحوّرة الجديدة في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.
من جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحوّرة من كثب.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".
حتى 13 آب 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى أكثر من 769 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6.9 مليون في كل أنحاء العالم.
أ ف ب
فحوصات مستمرة في المدينة

الصين تفرض قيودا صحية صارمة على مدينة صناعية كبرى 10 تشرين الثاني 2022

لقاح كورونا

ابتكار لقاح “مضاد لمعظم سلالات فيروس الإنفلونزا” 06 تشرين الثاني 2022

أصابع اليدين قد تحمل مؤشرات على كيفية إصابة الأشخاص بكوفيد-19

أصابع اليد قد تعطي إجابات حول الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكوفيد - دراسة 03 تشرين الثاني 2022

_127428132_guardsprotectingfoxconn.jpg

فيروس كورونا: عمال صينيون يهربون من الإغلاق المفروض على مصنع لهواتف آيفون 01 تشرين الثاني 2022

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
COVID Variants

ماذا نعرف عن المتحور الجديد "آيريس" ؟

08 آب 2023
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بكوفيد الطويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري وكوفيد طويل الأمد.. دراسة تزف بشرى سارة

09 حزيران 2023

ترجيح موجة جديدة من "كورونا" في آذار

20 شباط 2023
_128298758_2ed38f95-19f0-499a-9769-32263ae5c8d2

الصين: الأسوأ انتهى في معركتنا ضد كورونا

20 كانون الثاني 2023
عالم كندي صاحب تسمية المتحور «XBB.1.5» بـ«كراكن»

"كراكن" متحور جديد من "كورونا"… ماذا يعني؟

14 كانون الثاني 2023
كورونا

لتجنب كورونا.. جمع 1.4 مليار دولار من أجل صندوق الصحة العالمية

13 تشرين الثاني 2022
افكار و مواقف
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 