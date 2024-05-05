أمن الدولة تغلظ عقوبة 5 تجار مخدرات وتضعهم بالأشغال المؤقتة لـ20 عاما

اضافة اعلان

وأصدرت المحكمة قرارها بالعقوبة في قضيتين منفصلتين، حيث أدانت في الأولى أربعة أشخاص قاموا بتخزين كميات كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة في حفرة بمنطقة صحراوية في البادية الشمالية بلغت كمياتها 582 ألف حبة كبتاجون، و221 كيلو من مادة الحشيش المخدر.وأصدرت المحكمة حكما في القضية الثانية بحق شخص ضبط بحوزته 50 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر و17 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي كانت معدة ومجهزة لبيعها والاتجار بها.وتبين للمحكمة من خلال بينات النيابة العامة الشخصية والفنية ثبوت ارتكاب المدانين لأركان وعناصر جناية تخزين المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقررت تغليظ العقوبات بحقهم بسبب خطورة الأفعال التي قاموا بها على أمن وسلامة المجتمع الأردني وأبنائه وبما يحقق الردع العام والخاص من هذه العقوبة. (بترا)