الخميس 28 أيلول 2023
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الأردنية الأولى بين الجامعات المحلية في 4 تصنيفات عالمية

الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
حصلت الجامعة الأردنية على المركز الأول بين الجامعات الأردنية محليا في تصنيف (THE World University Ranking 2024) لهذا العام، لتصبح الأولى محليا في 4 تصنيفات عالمية هي تصنيفات "كيو اس، والشانغهاي، والتايمز، والويبومتركس".اضافة اعلان

وأشار مكتب التصنيفات العالمية في الجامعة في بيان اليوم الخميس، إلى أن النتائج التفصيلية للجامعة، بينت تحسن نتائج الجامعة بـ4 معايير من أصل 5 رئيسة يعتمد عليها هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة "التايمز" للتعليم العالي؛ هي: التعليم، بيئة البحث العلمي، تأثير البحث العلمي، والبعد الدولي.

وعلى الصعيد العربي، وتحديدا الجامعات العربية المنافسة للجامعة الأردنية، تراجعت نتائج 8 جامعات وتقدمت 3 أخرى في حين حافظت 3 جامعات منها الأردنية على تصنيفها.

وبحسب البيان، أظهر التصنيف أن الجامعة الأردنية هي الوحيدة في الأردن المصنفة بالتصنيفات العالمية الأربعة الرئيسة، حيث صنفت هذا العام حسب تصنيف "كيو اس"، وهو التصنيف الأهم والأكثر انتشارا على مستوى العالم، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.

ولفت رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، إلى أن النتائج التفصيلية في هذا التصنيف ونتائج الجامعة في التصنيفات العالمية الأخرى، تؤكّد مساعي "الأردنيّة" الدؤوبة في التّطوّر والتميز في التعلم والتعليم والبحث العلمي وإقامة الشراكات المثمرة محليا وعالميا.

وقال عبيدات: يُعطي هذا التصنيف الجامعة دفعةً للاستمرار بخُططها المستقبليّة نحو بيئة جامعيّة جاذبة للطّلبة والأكاديميين من داخل الأردنّ وخارجه، منوها إلى أن هذا التقدم ما هو إلا ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة الإدارية، ودور وتميز طلبة الجامعة الأردنية. (بترا)
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