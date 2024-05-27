الأرصاد: امتداد لمنخفض سطحي حراري يؤثر على الأردن الاثنين

اضافة اعلان

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهار الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات ما بعد الظهر هنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة لفترة قصيرة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات مثيرة للغبار، وبخاصة في مناطق البادية.أما ليل الاثنين، فيكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئا في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وبخاصة في مناطق البادية.- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهارا، ويكون الطقس دافئا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وبخاصة في مناطق البادية.ويكون الطقس ليلا مائلا للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وبخاصة في مناطق البادية.- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.وتنخفض درجات الحرارة نهار الأربعاء لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، حارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.أما ليلا فيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.أما الخميس، فيبقى الطقس معتدل الحرارة نهارا في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ويكون الطقس ليلا باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.