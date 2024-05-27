 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرصاد: امتداد لمنخفض سطحي حراري يؤثر على الأردن الاثنين

طقس حار
طقس حار - (تعبيرية)
تتأثر المملكة الاثنين امتداد ضعيف لمنخفض سطحي حراري، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهار الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات ما بعد الظهر هنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة لفترة قصيرة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات مثيرة للغبار، وبخاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان

أما ليل الاثنين، فيكون الطقس لطيف الحرارة  فوق المرتفعات الجبلية، ودافئا في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الاثنين:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وبخاصة في مناطق البادية.

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهارا، ويكون الطقس دافئا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وبخاصة في مناطق البادية.

ويكون الطقس ليلا مائلا للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وبخاصة في مناطق البادية.

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتنخفض درجات الحرارة نهار الأربعاء لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، حارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما ليلا فيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الأربعاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

أما الخميس، فيبقى الطقس معتدل الحرارة نهارا في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الطقس ليلا باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أمطار في الأردن - (أرشيفية للغد)

أمطار الاثنين.. هل ينتهي الموسم المطري غدا أم ننتظر المزيد من المفاجآت؟

05 أيار 2024
اقرأ أيضا
مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وسفارة بنغلاديش

اتفاقية لتنظيم استقدام العمالة البنغالية إلى الأردن

منذ12 ساعة
بدء امتحانات الشامل غدا

طلبة الشامل يؤدون الورقة الثانية اليوم

منذ16 ساعة
عمان

طقس دافئ اليوم وحار نسبياً غدا

منذ17 ساعة
ختام فعاليات الأسد المتأهب 2024

اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك "الأسد المتأهب 2024"

23 أيار 2024
حوارات جامعة الشرق الأوسط

الفايز في ثالث حوارات “الشرق الأوسط”: أفكار الماضي ولّت.. والشباب السياسي محور الأردن الجديد

23 أيار 2024
إنزالات جوية أردنية جديدة على جنوب قطاع غزة

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية جديدة على جنوب غزة

23 أيار 2024
افكار و مواقف

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ5 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ5 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 