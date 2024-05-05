الأحد 05 أيار 2024
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أمطار الاثنين.. هل ينتهي الموسم المطري غدا أم ننتظر المزيد من المفاجآت؟

أمطار في الأردن - (أرشيفية للغد)
أمطار في الأردن - (أرشيفية للغد)

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن الموسم المطري في الأردن عادة ما يستمر حتى منتصف شهر أيار/ مايو الحالي، إلا أن تساقط الأمطار بعد ذلك قد يكون واردا لكنه ليس أمرا طبيعيا أو معتادا من الناحية المناخية.اضافة اعلان

وأضاف آل خطاب لـ"الغد"، أن الأمطار في الأردن استمرت خلال الموسم المطري الماضي (2022/ 2023) حتى 10 حزيران/ يونيو، وهذه تسمى حالات مطرية غير معتادة؛ لأنها حدثت بعد نهاية الموسم المطري.

وحول الموعد المتوقع لاستقرار الحالة الجوية في الأردن خلال الموسم الحالي، أوضح أنه لا يمكن تحديد موعد معين لتوقف المنخفضات الجوية؛ نظرا لأن الحالات المطرية واردة حتى بعد انتهاء الموسم المطري، كما حصل العام الماضي، في ضوء الطقس والتغيرات الجوية.

وفيما يتعلق بالمنخفض المرتقب غدا الاثنين، قال آل خطاب إن الأردن يتأثر بحالة جوية غدا تتساقط فيها زخات من المطر منذ الصباح، في شمال ووسط المملكة، كما تنخفض الحرارة لما دون المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو (6 – 7) درجات مئوية.

وتابع: "سيشعر المواطنون بالبرد غدا، وقد يكون هناك نشاط للرياح يؤدي لإثارة الغبار غدا، إلا أنه مع انتهاء المنخفض تبدأ الحرارة بالارتفاع تدريجيا منذ الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع".

وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة نهار الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6 - 7) درجات مئوية، بحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل- بإذن الله تعالى- زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

أما ليل الاثنين، فيكون الطقس غائما جزئيا، وباردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الاثنين:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق المتوقع أن تشهد هطولا مطريا.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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