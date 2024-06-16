 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اشتملت على ملابس وحلوى.. الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية على جنوب غزة

إنزالات جوية أردنية جديدة على جنوب غزة في أول أيام عيد الأضحى
إنزالات جوية أردنية جديدة على جنوب غزة في أول أيام عيد الأضحى
المساعدات اشتملت على ملابس وحلوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الإنزالات الجديدة تأتي ضمن حرص المملكة على إدخال مزيد من المساعدات للأهل في غزةاضافة اعلان

القوات المسلحة: مستمرون بإرسال المساعدات الإنسانية لمساندة الأهل في غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأحد 16 حزيران 2024، أول أيام عيد الأضحى المبارك، 3 إنزالات جوية جديدة على جنوب قطاع غزة، بمشاركة جمهورية مصر العربية.

وتأتي عملية الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، ضمن حرص المملكة الأردنية الهاشمية على إدخال مزيد من المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة، إضافةً للجهود التي تقودها المملكة للتخفيف من حدة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، والتي تلقي بظلالها على أجواء عيد الأضحى المُبارك.

واشتملت صناديق المساعدات التي تم إنزالها بواسطة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، في مواقع مختلفة جنوب القطاع، على مساعدات إغاثية وإنسانية تضمنت مواد غذائية وملابس وحلويات، لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 107 إنزالاتٍ جوية، و261 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فتح أبواب الزيارة أمام ذوي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عطلة العيد

الأمن يفتح أبواب الزيارة أمام ذوي نزلاء "الإصلاح والتأهيل"

منذ3 ساعة
طقس حار - (تعبيرية)

طقس العرب يكشف الحالة الجوية ليومي عرفة والعيد

09 حزيران 2024
انزالات جوية

الجيش العربي: إنزالان جويان لمساعدات إنسانية في غزة

04 حزيران 2024
إنزالات جوية أردنية جديدة على جنوب قطاع غزة

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية جديدة على جنوب غزة

23 أيار 2024
اقرأ أيضا
القوات المسلحة الأردنية تحتفل بعيد الأضحى المبارك

القوات المسلحة الأردنية تحتفل بعيد الأضحى المبارك

منذ 27 دقيقة
كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى بالمستشفيات العسكرية

كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى بالمستشفيات العسكرية

منذ1 ساعة
حجاج في مشعر منى - (أرشيفية)

توضيح من الأوقاف حول الوفيات والمفقودين من الحجاج الأردنيين

منذ2 ساعة
فتح أبواب الزيارة أمام ذوي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عطلة العيد

الأمن يفتح أبواب الزيارة أمام ذوي نزلاء "الإصلاح والتأهيل"

منذ3 ساعة
الكعبة المشرفة - (أرشيفية)

ارتفاع حصيلة وفيات الأردنيين في الحج

منذ5 ساعة
حضائر بيع الأغنام

"مخالفات في الذبح ولحوم فاسدة".. أمانة عمان تغلق ملاحم وحظائر لبيع الأغنام

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

صناعة الأمل

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 