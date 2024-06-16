اشتملت على ملابس وحلوى.. الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية على جنوب غزة

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وتأتي عملية الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، ضمن حرص المملكة الأردنية الهاشمية على إدخال مزيد من المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة، إضافةً للجهود التي تقودها المملكة للتخفيف من حدة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، والتي تلقي بظلالها على أجواء عيد الأضحى المُبارك.واشتملت صناديق المساعدات التي تم إنزالها بواسطة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، في مواقع مختلفة جنوب القطاع، على مساعدات إغاثية وإنسانية تضمنت مواد غذائية وملابس وحلويات، لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 107 إنزالاتٍ جوية، و261 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.