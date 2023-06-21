الأربعاء 21 حزيران 2023
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الزميلة فرح العطيات من "الغد" تفوز بجائزة "التميز الإعلامي العربي" عن فئة أفضل تحقيق استقصائي

فرح عطيات
فرح عطيات
عمان – الغد- فازت الزميلة فرح العطيات بجائزة التميز الإعلامي العربي عن فئة أفضل تحقيق استقصائي عن المادة المعنونة بـ"الجفاف والمناخ والمياه... ثلاثية تهديد للثروة النباتية والحيوانية".اضافة اعلان

وأعلنت نتائج مسابقة التميز الإعلامي العربي مساء أمس على هامش الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 19 إلى 21 حزيران (يونيو) الحالي.

وتناول التحقيق الاستقصائي، الذي أعدته الزميلة العطيات، كيف أصبحت موجات الجفاف وتغُير المناخ وسوء إدارة المصادر المائية مصدر تهديد لأرزاق أكثر من 115 ألف شخص يعملون في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية في مُختلف أنحاء المملكة، وخصوصًا في المناطق الشمالية الشرقية، إذ دعمت العطيات تقريرها بصور فوتوغرافية وفيديو مصور رصد آثار ذلك على البيئة والإنسان.

يشار إلى أن جائزة التميز الإعلامي العربي، استحدثت بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته السادسة والأربعين التي عقدت في 2016، بهدف إبراز الدور البناء الذي يقوم به الإعلام العربي وتسليط الضوء على النماذج الإعلامية الإبداعية المتميزة.

وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة المخصصة لتلقي الترشيحات 107 ترشيحا من 13 دولة: الأردن، الإمارات تونس، الجزائر، السعودية، عُمان، فلسطين، قطر، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، مقسمة على النحو الآتي: فئة الأعمال التلفزيونية (22 عملا)، فئة الأعمال الإذاعية (22 عملا)، فئة الصحافة المكتوبة (39 عملا)، فئة الإعلام الرقمي (15 عملا).

وتمكن الأردن من حصد جائزتين عن (أفضل تحقيق صحفي) و(أفضل فيلم وثائقي) من نصيب قناة المملكة، إلى جانب جائزة تكريمية.
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