المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 70,5%

علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 85,5%.
وأضافت الوزارة ان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 2,5 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 138,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 48% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3، وان اعلى كمية هطول سجلت في القصر / الكرك خلال 24 ساعة بلغت 46 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.
فيضان سد الموجب pic.twitter.com/8xDDHdRItM— جريدة الغد (@AlghadNews) March 19, 2024