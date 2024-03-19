المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 70,5%

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فيضان سد الموجب pic.twitter.com/8xDDHdRItM — جريدة الغد (@AlghadNews) March 19, 2024

علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 85,5%.وأضافت الوزارة ان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 2,5 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 138,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 48% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3، وان اعلى كمية هطول سجلت في القصر / الكرك خلال 24 ساعة بلغت 46 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.