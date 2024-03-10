وفد المستشفيات الأردنية يوقع اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين

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وضم الوفد الذي ترأسه أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول كلا من؛ مركز الحسين للسرطان، ومستشفى العبدلي، والمستشفى التخصصي، ومستشفى الخالدي، ومستشفى الأردن.وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش ومدير عام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر نذير قوادرية.ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات كثمرة لمخرجات الزيارة الملكية للجزائر في شهر كانون الأول/ ديسمبر لعام 2022 وما تبعها من زيارات متبادلة ولقاءات على كافة المستويات؛ من ضمنها اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة التي عقدت في تموز/ يوليو الماضي بعمّان والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات عدة بين البلدين من ضمنها التوافق على عدد من المستشفيات الأردنية لاستقبال المرضى الجزائريين للعلاج فيها والتعاون في المجالات الصحية الأخرى.ويحتل القطاع الصحي الأردني مكانة مرموقة بين القطاعات الصحية العالمية، والناتج عن مرتبته المتقدمة في الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من إجمالي ناتجه المحلي، في سبيل رفع مستوى المرافق الصحية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتطوير مهارات الكوادر الصحية.وأدت هذه المكانة إلى اختيار الأردن من قبل منظمة السياحة العالمية مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته المنظمة في شهر حزيران/ يونيو الماضي في البحر الميت.