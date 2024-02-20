الثلاثاء 20 شباط 2024
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بمنحة كويتية.. توسعة مستشفى الأمير الحسين وافتتاح مركز صحي أم جوزة

افتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
افتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء في محافظة البلقاء توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والصيانة التي تم إجراؤها للمستشفى، كما افتتح مركز صحي أم جوزة الأولي.اضافة اعلان

وأكد الهواري أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.

وثمّن الدعم المقدم من دولة الكويت الشقيق ومن المانحين المساهمين في صندوق المنحة المشتركة لتمويل مشاريع وزارة الصحة في مجال تحديث المستشفيات وإنشاء المراكز الصحية.

وقال الهواري إنه تم الانتهاء من توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وبناء مركز صحي أم جوزة بمنحة كويتية تجاوزت مبلغ 2 مليون دينار أردني، فيما بلغت تكلفة أعمال الصيانة للمستشفى من صندوق المنحة المشتركة نحو مليون دينار.

وبين أن التوسعة الجديدة للمستشفى، والذي يخدم نحو 600 ألف نسمة وتبلغ مساحة البناء فيه 16 ألف متر مربع، أضافت نحو 1500 متر مربع لقسم الطوارئ لتصل المساحة الإجمالية للقسم إلى 2200 متر مربع.

وارتفع عدد أسرة قسم الإسعاف والطوارئ من 10 أسرة إلى 35 سريرا قابلة للزيادة إلى 45 سريرا، وتم مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين العاملين في القسم.

ويضم قسم الإسعاف والطوارئ الجديد، طوارئ التخصصية من الجراحة والباطني والأطفال والعظام، وغرفة عمليات مجهزة بالكامل، وغرف أشعة X-Ray وأشعة ألتراساوند، ومختبرا وصيدلية، وغرف عزل وتعقيم، ووحدة تطهير كيميائي، بالإضافة إلى مكتبين لمندوب الحوادث ومندوب الدفاع المدني.

وفيما يتعلق بمركز صحي أم جوزة، فقد بلغت مساحة بنائه 960 مترا مربعا، ليقدم خدماته لنحو 10 آلاف مواطن من خلال عدة عيادات أبرزها عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وغرفة الأشعة.

وحضر الافتتاح محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود والأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وعدد من نواب محافظة البلقاء ومجلس المحافظة ومدير إدارة الخدمات في الوزارة المهندسة سعاد نايف ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين ومدير المستشفى الدكتور محمد العابد ومدير صحة محافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود.
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