الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

33 جهة رسمية وأهلية تشارك في استراتيجية مكافحة المخدرات

مادة الكريستال المخدرة - (تعبيرية)
مادة الكريستال المخدرة - (تعبيرية)
قال مدير إدارة مكافحة المخدرات حسان القضاة إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لإدارة مكافحة المخدرات بتاريخ 22/5/2023، إذ وجه جلالته إلى إيجاد استراتيجية وقائية شاملة لآفة المخدرات.اضافة اعلان

وبين القضاة في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وعلى الفور وبمتابعة من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تم تشكيل لجنة عليا ينبثق عنها لجان فنية من كوادر الأمن العام لصياغة هذه الاستراتيجية بالشراكة مع 33 جهة رسمية وأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية هدفت إلى توحيد الجهود بنهج شمولي تشاركي، تتكامل فيه الأدوار ضمن استراتيجية عمل واحدة مع جميع المؤسسات المعنية نصل من خلالها إلى تحقيق أهداف عدة من بينها بناء ثقافة رافضة للمخدرات، إضافة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخدمات العلاج من الإدمان وإدماج المتعافين.

وبين القضاة أن الاستراتيجية ترتكز على هدفين رئيسيين؛ الأول هو رفع مستوى الوعي بآفة المخدرات والذي ينبثق عنه أهداف تشغيلية من أهمها تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية واستثمار دور وسائل الإعلام في التوعية، بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتناول نشر ثقافة إعادة تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشدداً على الدور الوطني المهم لوسائل الإعلام في هذا المجال.

وتابع أن الاستراتيجية تتضمن برامج وأنشطة علمية وعملية من أبرزها إعداد دليل تثقيفي يشمل المهارات الوالدية للتعامل مع اليافعين للحد من عوامل الخطر، ودليل موحد لتثقيف الطلبة، وتمكين الهيئات التدريسية والكوادر الإدارية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدراتهم في مجال التوعية مع بيان دور المرشدين الاجتماعيين في المدارس كافة.

وأضاف القضاة أن الاستراتيجية تضمنت تنظيم المسابقات، وإطلاق المبادرات وإدخال البرامج التوعوية ضمن التجمعات الشبابية، وإنشاء الأفلام التوعوية وتفعيل دور الصحافة والإعلام وتأهيل الوعاظ والخطباء والتوعية الأسرية بالكشف المبكر والتوعية بقانون المخدرات.
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