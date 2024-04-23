الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

736 حالة طلاق في الأردن خلال رمضان

طلاق - (تعبيرية) 1
طلاق - (تعبيرية)
بلغ عدد الفتاوى التي أصدرتها دائرة الإفتاء العام خلال شهر رمضان المبارك 39 ألفا و35 فتوى، وفق بيان صادر عن الدائرة اليوم الثلاثاء.
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وأوضح البيان، أن الفتاوى توزعت بواقع، 2979 فتوى طلاق؛ منها 736 فتوى طلاق واقع، و15419 فتوى عبادات ومعاملات مالية وقضايا معاصرة وردود على أفكار متعلقة بالإلحاد والشذوذ.

وتنوعت الفتاوى بين فتاوى عن طريق الهاتف بعدد 29373، والموقع الإلكتروني 3456، والمقابلات الشخصية 2179، والرسائل القصيرة وعبر "فيسبوك" 1031، إضافة إلى أسئلة مكتوبة بواقع 17 فتوى.

وأشار البيان إلى أبرز أسباب الطلاق والخلافات الزوجية في الشهر الفضيل والتي تمثلت بالغضب والتسرع وعدم الصبر، والتدخل السلبي من الأقارب والخلافات حول المناسبات الاجتماعية، وغياب الوعي بالحقوق والواجبات لكل من الزوجين، فضلا عن أسباب تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، والإساءات المتبادلة من قبل الأزواج، والظروف المادية.

وأكد البيان أن الإحصائية التي تم رصدها خلال شهر رمضان المبارك، تعكس من خلال الأرقام حرص المجتمع الأردني على أمور دينه، وأن الدين هو المكون الأساس لثقافته وعاداته وتوجهاته، كما تعكس ثقة الناس بدائرة الإفتاء العام وما يصدر عنها من فتاوى، وأهمية الأداة الإعلامية التي تعد شريكا أساسيا، وظهر ذلك جليا من خلال الحضور الإعلامي لأصحاب الفضيلة المفتين عبر القنوات الإعلامية المتاحة والتفاعل المباشر مع المجتمع من خلال عقد مجالس الفتوى والتدريس ضمن مشروع كرسي الفقه الشافعي في مختلف مساجد المملكة وكذلك المحاضرات في عدة جامعات.

ولفت البيان إلى إقامة دائرة الإفتاء ست ندوات في جامعة اليرموك وثلاث ندوات في جامعة آل البيت، مبينا أن قضية فلسطين وغزة ونصرتهم أهم القضايا الحاضرة في البرامج الإعلامية للدائرة، كما جمعت "وقفية خير الأردن" التي يتولى إدارتها سماحة المفتي العام ما يزيد على مليون دينار تم إرسالها الى أهلنا في غزة، إضافة إلى المشاركة في المجالس العلمية الهاشمية التي تعقد في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة الى برنامج "فاسألوا أهل الذكر" الذي كان يبث يوميا طيلة شهر رمضان على شاشة التلفزيون الأردني، وبرنامج " فتاوى على الهواء" على إذاعة القرآن الكريم، وبرنامج " يستفتونك" على إذاعة الأمن العام في فترة الغروب التي كانت طيلة الشهر تُبث من مسجد الملك المؤسس، فضلاً عن دروس الفقه الشافعي " كرسي الإمام الشافعي " في مختلف مساجد المملكة، ومجالس الفتاوى التي كانت في المساجد الرئيسية في كل محافظات المملكة، وحلقات عن أحكام الصيام الذي كان يبث على صفحة الدائرة.

وتنفذ دائرة الإفتاء العام كإحدى المؤسسات الدينية في المملكة، العديد من المهام والواجبات ومن ذلك؛ التوعية الدينية بالمسائل والقضايا الفقهية التي تكون محط اهتمام الأفراد والمؤسسات، وبث معاني الأخلاق الإسلامية في المجتمع وروح التآخي والتسامح والتعاون والتيسير ورفع الحرج، وكل هذه الأهداف وغيرها تتمثل بالعديد من الأدوات حيث تمتد مكاتب الإفتاء في جميع محافظات المملكة، وتستخدم جميع وسائل الاتصال المعاصر للوصول لجميع متلقي الخدمة من طالبي خدمة الفتوى. (بترا)
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