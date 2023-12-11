الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القطاع الخاص بمادبا ينفذ إضرابا شاملا تضامنا مع غزة

القطاع الخاص بمادبا ينفذ إضرابا شاملا تضامنا مع غزة
القطاع الخاص بمادبا ينفذ إضرابا شاملا تضامنا مع غزة
مادبا- نفذ القطاع التجاري في محافظة مادبا اليوم الاثنين إضراباً شاملاً للضغط على الحكومات في العالم وإجبارها على التحرك الفوري وبشكل جاد  لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين  بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديداً بحق الفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان

وأغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة، وتجيء هذه المشاركة تفاعلاً من العديد من القطاعات الخاصة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وهو يواجه أشرس حرب  عرفتها البشرية.

واستجابت  كافة القطاع الخاصة في مادبا لتنفيذ إضراباً شاملاً ، أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza#"، للتضامن مع قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية عليها.

واعتبر القطاع التجاري أن هذا الإضراب تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والمدن الفلسطينية وتعبيراً عن موقفهم الرافض للحرب  الوحشية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ، مشيرين إلى أن الإضراب  يسهم في جعل الجميع متأثرون بشكل مباشر من العدوان على غزة، معتبرين أن الحرب تسببت دماراً شاملاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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