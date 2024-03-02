السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيوفر 70 فرصة عمل.. استثمار جديد في قطاع الأدوية بـ"مادبا الصناعية"

رئيس مجلس إدارة شركة مادبا للصناعات الدوائية د. سامر النجار (يمينا) ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد (يسارا)
رئيس مجلس إدارة شركة مادبا للصناعات الدوائية د. سامر النجار (يمينا) ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد (يسارا)
أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم السبت، استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة مادبا الصناعية في مجال صناعة الأدوية بكلفة 2 مليون دينار أردني سيوفر قرابة (70) فرصة عمل.اضافة اعلان

ووقع اتفاقية الاستثمار عن شركة المدن الصناعية الأردنية المدير العام عمر جويعد وعن شركة مادبا للصناعات الدوائية رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامر النجار.

وقال جويعد إن هذا الاستثمار يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة مادبا الصناعية، معلنا وصول عدد الاستثمارات في المدينة إلى 34 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 22 مليون دينار ستوفر قرابة 1400 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى.

وبين أن استقطاب هذا الاستثمار ما هو إلا خير دليل على نجاح البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مادبا الصناعية كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف مناطق المملكة، حيث تقدم الشركة مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية إضافة إلى حزمة من الإعفاءات التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وجدد جويعد دعوته لكافة المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها الشركة في مدينة مادبا الصناعية لإقامة مشاريعهم الصناعية، مضيفا أن الشركة وتلبية للطلب الاستثماري العالي على مدينة مادبا الصناعية باشرت مؤخرا بإقامة مبانٍ صناعية جديدة فيها المرحلة الثالثة بمساحة 11 ألف متر مربع بعد إشغال كافة المباني التي أقيمت بمساحة 18 ألف متر مربع.

من جانبه، قال النجار إن قرار الشركة في إقامة مشروعها بمدينة مادبا جاء نتيجة الحوافز التي تمنحها المدينة، مبيناً أن المشروع سوف يكون متخصصا بإنتاج الأدوية البشرية وتستهدف بالدرجة الأولى السوق المحلي فيما تسعى مستقبلاً لزيادة طاقتها الإنتاجية للتصدير للأسواق الخارجية، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.

يشار إلى أن مدينة مادبا الصناعية تقع في محافظة مادبا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 250 دونما وتبعد عن مركز العاصمة عمان 40 كم وعن مركز المحافظة 13 كم وتمتعها بقربها من مطار الملكة علياء الدولي.
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