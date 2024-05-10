أجواء حارة ومغبرة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بمنخفض خماسيني، يرافقه ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء مغبرة في مناطق البادية، وحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة ودافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



ويطرأ الأحد، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



وتنخفض درجات الحرارة قليلا الاثنين، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 19، وفي مرتفعات الشراة 31 - 18، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.