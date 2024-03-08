الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة ووقفة تضامنية مع غزة في مخيم مادبا

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فعالية مادبا

نفذت الفعاليات الشعبية في مخيم مادبا، اليوم بعد صلاة الجمعة، مسيرة ووقفة  تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر دون توقف.

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ورفع المشاركون الإعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير بالإضافة إلى صور تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي الذي استهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للجرائم و المجازر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين العزل.


وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

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