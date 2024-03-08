مسيرة ووقفة تضامنية مع غزة في مخيم مادبا

أحمد الشوابكة

نفذت الفعاليات الشعبية في مخيم مادبا، اليوم بعد صلاة الجمعة، مسيرة ووقفة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر دون توقف.

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ورفع المشاركون الإعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير بالإضافة إلى صور تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي الذي استهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للجرائم و المجازر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين العزل.



وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.