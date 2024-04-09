الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مادبا.. إلغاء صلاة العيد في الساحات الخارجية

محافظة مادبا - (أرشيفية)
محافظة مادبا - (أرشيفية)
مادبا- قرر مدير مديرية أوقاف محافظة مادبا الدكتور عيسى البواريد إلغاء صلاة عيد الفطر السعيد في مصلى ملعب مدرسة عماد الدين زنكي والساحات الخارجية لمختلف مناطق محافظة مادبا واعتماد برنامج خطباء صلاة الجمعة؛ وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.اضافة اعلان
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