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مادبا
الثلاثاء 09 نيسان 2024
3:42 م
مادبا.. إلغاء صلاة العيد في الساحات الخارجية
محافظة مادبا - (أرشيفية)
أحمد الشوابكة
مادبا- قرر مدير مديرية أوقاف محافظة مادبا الدكتور عيسى البواريد إلغاء صلاة عيد الفطر السعيد في مصلى ملعب مدرسة عماد الدين زنكي والساحات الخارجية لمختلف مناطق محافظة مادبا واعتماد برنامج خطباء صلاة الجمعة؛ وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.
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مادبا
عيد الفطر
صلاة العيد
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