المساعفة يكرم المعلمين والطلبة المتفوقين في (مبادرة درسل)

كرم مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة الثلاثاء 27 شباط في مكتبه الطلبة المتفوقين في مبادرة درسل تقديرا لما حققوه من مراكز متقدمة في مبادرة درسل للرياضيات للصف السابع عن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.
بحضور المدير الإداري الدكتور عبد الرحمن الزبن والمدير الفني و التعليمي الدكتورة شروق العيطان ورئيس قسم الإشراف الدكتورة زهور الزبن
والمشرف المنسق للمبادرة الاستاذ عمار الطيطي وثلة من الأهالي
وأثنى المساعفة على الجهود المبذولة في المبادرة مشجعا للمعلمين و الطلاب على الاستمرار و محفزا إياهم لمواصلة المشاركة في المبادرة وزيادة التفاعل على المنصة للحصول على مراكز متقدمة في الفصل الدراسي الثاني و بما ينعكس على دعم تعليم الرياضيات لطلبة الصف السابع و التعليم المتمازج مؤكدًا على اهمية العمل التشاركي والتنسيق بين جميع كوادر المديرية لتحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم للحصول على مخرجات علمية متميزة.
واكدت الزبن على أهمية المبادرة و دورها في تقديم الأنشطة المنهجية و الإثرائية و مشاركة أولياء الأمور و أسلوبها الممتع و الشيق الذي تستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتيسير فهم الرياضيات من خلال التعليم المتمازج , حيث بلغ مجموع الإجابات الصحيحة للمراكز العشرين الأولى في المديرية على ما يزيد المليون إجابة صحيحة وذلك حسب التقارير الواردة من منصة درسل ,