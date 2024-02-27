المساعفة يكرم المعلمين والطلبة المتفوقين في (مبادرة درسل)

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بحضور المدير الإداري الدكتور عبد الرحمن الزبن والمدير الفني و التعليمي الدكتورة شروق العيطان ورئيس قسم الإشراف الدكتورة زهور الزبنوالمشرف المنسق للمبادرة الاستاذ عمار الطيطي وثلة من الأهاليوأثنى المساعفة على الجهود المبذولة في المبادرة مشجعا للمعلمين و الطلاب على الاستمرار و محفزا إياهم لمواصلة المشاركة في المبادرة وزيادة التفاعل على المنصة للحصول على مراكز متقدمة في الفصل الدراسي الثاني و بما ينعكس على دعم تعليم الرياضيات لطلبة الصف السابع و التعليم المتمازج مؤكدًا على اهمية العمل التشاركي والتنسيق بين جميع كوادر المديرية لتحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم للحصول على مخرجات علمية متميزة.واكدت الزبن على أهمية المبادرة و دورها في تقديم الأنشطة المنهجية و الإثرائية و مشاركة أولياء الأمور و أسلوبها الممتع و الشيق الذي تستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتيسير فهم الرياضيات من خلال التعليم المتمازج , حيث بلغ مجموع الإجابات الصحيحة للمراكز العشرين الأولى في المديرية على ما يزيد المليون إجابة صحيحة وذلك حسب التقارير الواردة من منصة درسل ,