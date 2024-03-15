الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معان : وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

وقفة معان
وقفة معان

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا لاستمرار العدوان على غزة. 

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وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة أن الحرب الحالية بين كيان محتل يملك كافة انواع الأسلحة المدمرة، وبدعم أمريكي وغربي وشعب يكافح من أجل حريته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف,


وأشاروا إلى أن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الصهيونية على القطاع، الذي يموت شعبه من الجوع أمام أنظار العالم ، بسبب منع الكيان الغاصب دخول المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان قطاع غزة ، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي تعصف بالفلسطينيين في قطاع غزة.

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