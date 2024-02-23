معان.. مسيرة للتضامن مع غزة

حسين كريشان

شارك أبناء مدينة معان، عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد معان الكبير ، بمسيرة حاشدة رفضا للعدوان النازي على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين المحتلة.

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وأكد المشاركون، في المسيرة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.



وقالوا إنه في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع وإغلاق المعابر والحصار الذي تمارسه بكل وحشية قوات الاحتلال الصهيوني، الذي بات سلاحا لمعاقبة المدنيين، يبقى الرهان على الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة والتي تشكل صمام الأمان والبقاء للشعوب العربية وصمام الحماية للنظام العربي.

