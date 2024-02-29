الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يصل إلى معان

جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)
وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، إلى معان للقاء وجهاء وممثلين عن المحافظة في قصر الملك المؤسس.اضافة اعلان

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