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معان
الخميس 29 شباط 2024
12:09 م
الملك يصل إلى معان
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)
وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، إلى معان للقاء وجهاء وممثلين عن المحافظة في قصر الملك المؤسس.
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جلالة الملك
معان
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