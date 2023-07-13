الأردن يرحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم في القاهرة، والذي ألقاه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، وأكد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها، والاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.وأكدت الوزارة دعم المملكة لكافة الجهود المستهدفة حل الأزمة السودانية، مشيدةً بجهود جمهورية مصر العربية في التنظيم والإعداد لهذه القمة، ومعربةً عن أملها بأن تثمر هذه الجهود في حل الأزمة السودانية، ووقف القتال، وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.