الأمن يحقق بأسباب حريق مستودع في البلقاء

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قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء والشرطة وبإسناد من دفاع مدني غرب إربد تعاملت اليوم مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة (٩١١) يفيد بوجود حريق شب في هنجر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار بمنطقة ضرار التابعة لمحافظة البلقاء.وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة لدى وصولها لموقع الحريق تبين أنه حريق شب داخل هنجر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار تقدر مساحته الإجمالية ما يقارب ( 2000)م2 ويحتوي أيضاً على بكس بولسترين وطبالي خشب، إذ نتج عنه إصابة شخص بضيق في التنفس إثر استنشاقه الغازات والأدخنة المتصاعدة من الحريق وشخص آخر تعرض لجروح في اليدين .وأكد الناطق الإعلامي أن الجاهزية العالية التي اعتادت عليها طواقم الدفاع المدني مكّنت فرق الإطفاء من مكافحة الحريق وإخماده والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.