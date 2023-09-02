الأحد 03 أيلول 2023
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الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول لسرقة مركبة وإيذاء سائقتها

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الشرطة
ألقت قوة أمنيّة من البحث الجنائي القبض على سارق تسبب بإيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه بزمن قياسي.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو المتداول اليوم، والذي ظهرت خلاله عملية سرقة لمركبة أثناء قيام سائقتها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع اول امس   . 

وبيّن الناطق الاعلامي أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان .

وتابع، أنّه وعند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة تابع مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأمتار ، مما تسبب بإلحاق الأذى وأُصيبت بجروح وسحجات وأُسعفت للمستشفى وما زالت قيد العلاج، فيما لاذ الشخص بالفرار بعد ذلك.

وأكّد الناطق الاعلامي أنّه ومنذ لحظة الحادثة والابلاغ عنها شكل فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية وتمكن الفريق وخلال زمن قياسي من تحديد هوية ذلك الشخص الذي تبين أنّه متوارٍ عن الأنظار وبالبحث عنه وجمع المعلومات جرى تفتيش عدة أماكن يشتبه بوجوده فيها، ليتم بعد ذلك تحديد مكانه في منطقة الرصيفة، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبطت المركبة المسروقة بحوزته وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم السرقة والإيذاء والعمل جارٍ لاستكمال التحقيقات وإحالته للقضاء.
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