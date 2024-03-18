الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الاقتصادي والاجتماعي": التوصيات حول تأثير أوضاع غزة على الأردن بعد 3 أسابيع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عمان- كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. موسى شتيوي، عن دراسة المجلس قياس أثر العدوان الإسرائيلي على غزة على المملكة من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وستتناول الدراسة محاور ومؤشرات، بينها النمو الاقتصادي والمالية والتجارة والحماية الاجتماعية. اضافة اعلان
ويتوقع- وفقا لشتيوي- إعلان النتائج والتوصيات التي ستخرج بها الدراسة بعد 3 أسابيع، مؤكدا أن أهمية هذه الدراسة، تتمثل برصد انعكاسات العدوان على الاقتصاد الأردني بشكل تفصيلي، وبما يخدم الحكومة في وضع السياسات اللازمة للتعامل مع هذا المتغير. 
وكانت الحكومة أشارت قبل أسابيع على لسان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، إلى أن "العدوان على غزة، كان له انعكاسات وأثر تضخمي على الاقتصاد الأردني"، فيما تسعى الحكومة لكبح التضخم.
وأشار في كلمة له برئاسة الوزراء، إلى الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، في نطاق جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل لـ200 % من شرق آسيا و60 % من أميركا وأوروبا.
وشدد على الدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا لاستمرار المساعدات الأردنية إلى القطاع.
وكانت دراسة للأمم المتحدة أشارت إلى أن التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة على الدول العربية المجاورة، وهي: لبنان ومصر والأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار هذا العام، تدفع أكثر من 230 ألف شخص إلى براثن الفقر. 
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