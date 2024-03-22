الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية جديدة لمساعدات على غزة

65fd71603cf6a
جانب من المساعدات

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الجمعة، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع شماليّ قطاع غزة.

اضافة اعلان


ونفذت عملية الإنزال طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.


وتأتي المشاركة الدولية بعملية الإنزال في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.


وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 55 إنزالا جويا أردنيا، و82 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة،

الخصاونة: هناك تمازج للموقفين الرَّسمي والشَّعبي تجاه العدوان على غزة

13 آذار 2024
مزارعون يحصدون القمح في منطقة حوض البقعة - (أرشيفية)

"الأغذية العالمي": تدهور سريع لظروف المستفيدين بعد تخفيض المساعدات الغذائية

13 آذار 2024
الصفدي لدى لقائه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير-(بترا)

الصفدي: واقع أليم يعانيه الفلسطينيون وعلينا تغييره

11 آذار 2024
2603e4e3-918c-4422-9a67-43f544f0f118

الفايز يُجري مباحثات في لندن مع رئيسي مجلسي اللوردات والعموم

07 آذار 2024
اقرأ أيضا
ثلوج في الأردن - (أرشيفية)

هل يوجد ثلوج في الثلث الثاني من رمضان ؟ الأرصاد تجيب

منذ15 ساعة
الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين

الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ16 ساعة
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن

بلينكن في زيارته السادسة للمنطقة.. هل من جديد؟

منذ17 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

بدء التسجيل لرياض الأطفال في نيسان

منذ17 ساعة
عمالة الأطفال - (تعبيرية)

56 % من عمالة الأطفال في القطاع الزراعي

منذ17 ساعة
الوفد الأردني خلال مشاركته باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة - (بترا)

الأردن يشارك باجتماع وزاري في القاهرة لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
معلش

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان
 
 