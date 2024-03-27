الأربعاء 27 آذار 2024
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الميثاق الوطني يقرر رسميا المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة

حزب الميثاق الوطني
حزب الميثاق الوطني
  أعلن حزب الميثاق الوطني موافقة المجلس المركزي للحزب على المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة استجابة للاستحقاق الدستوري.      اضافة اعلان

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء إن المجلس المركزي أقر خلال الاجتماع الأخير الذي عقده برئاسة رئيس المجلس الدكتور يعقوب ناصر الدين وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني الموافقة على المشاركة بالانتخابات النيابية.

وبحسب البيان أكد رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين أن حزب الميثاق الوطني سيشارك بالعملية الانتخابية ترجمة لرغبات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق مسارات الاصلاح الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة جلالته في المضي قدما نحو أردن متطور ومتقدم على كافة الاصعدة.   

كما أشار ناصر الدين إلى أن المشاركة في الإنتخابات النيابية يأتي من باب الواجب الوطني وإدارك أهمية المرحلة وضرورة تعزيز الحياة البرلمانية عبر مشاركة الأحزاب والاستفادة من الرؤية الملكية السامية في تشكيل كتل برلمانية حزبية برامجية وصولا إلى حكومات برلمانية.
  
كما أكد ناصر الدين أن حزب الميثاق الوطني يعي تماما أهمية المرحلة وضرورة العمل على تطويرها، في ظل السعي إلى خلق حالة حزبية متطورة هادفة، مؤكدا أن الميثاق الوطني بمساعي بناته وأبنائه ومؤازريه في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة سيعملون بكامل عزيمتهم من أجل دعم قوائم الحزب ومرشحيه على القائمة الحزبية الوطنية والقوائم المحلية.   

من جانب آخر أقر المجلس المركزي خطة عمل حزب الميثاق الوطني للعام 2024.
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