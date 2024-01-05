الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حالة البلاد": خلل في آليات التحول الرقمي للرعاية الصحية المتكاملة

مبنى وزارة الصحة -(أرشيفية)
مبنى وزارة الصحة -(أرشيفية)
عمان- كشف تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأسبوع الماضي، عن وجود معيقات وخلل في آليات التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية المتكاملة.اضافة اعلان
وقال التقرير إنه على الرغم من إشارة الرؤية لهذه المبادرة، إلا أن الجهود على أرض الواقع في هذا المجال ما تزال متواضعة وغير متكاملة؛ داعيا الى إعداد دراسة مستفيضة لتحديد مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية بشكل متقدم، ومواءمتها مع الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، والنظر إلى الجوانب التشريعية المرتبطة بها.
وكشف عن وجود فرص كبيرة في تطوير الخدمات الصحية وأدواتها، وطريقة تقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة الى استخدام البيانات الضخمة في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية تحديد معايير جودة الرعاية الصحية الوطنية واعتمادها، ومراقبة البيانات وإجراء المقارنات المعيارية، إضافة الى تقديم إطار لحوكمة وتمويل القطاع الصحي، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، وتوحيد أنظمة التأمين الصحي العام.
كما أوصى التقرير الذي شمل العديد من المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة في المجال التكنولوجي وسوق العمل، بتحسين نظام الرعاية الصحية، وتطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، ووضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ.
وشدد على أهمية تصميم برنامج لتنمية السياحة العلاجية وتطبيقه، فضلا عن إطلاق برنامج لتمويل نظام الرعاية الصحية لتنفيذ الخطط بفعالية وكفاءة.
ولفت إلى ضرورة بدء عملية التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية، بحيث يشمل ذلك إعداد نظام الرعاية الصحية، وتحسين إمكانية الوصول إلى معلومات القطاع الصحي، باعتبارها من أبرز وأهم القطاعات التنموية المحلية.
ودعا للوصول إلى نظام الرعاية الصحية تقنيا، فضلا عن إطلاق نظام متكامل للتصنيع الصحي، ودعم التصنيع المحلي.
وشدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية تفصيلية للخدمات الصحية والقطاعات الفرعية والمتخصصة المنبثقة عنها.
كما أكد ضرورة دعم وتعزيز البحث العلمي في القطاع الدوائي، وإيجاد استراتيجية لنمو القطاع الكيماوي، وتوفير مجمع متكامل ورفع كفاءة البنية التحتية.
واعتبر التقرير أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يسهم إلى حد كبير في تحسين الخدمات الطبية للمواطن، داعيا الى تبني مشروع تصنيف الحالات المرضية لصور الأشعة السينية، ومشروع جدولة مرضى الطوارئ في قائمة الانتظار، واستخدام هذه الخوارزميات في إيجاد المكان البديل الأقرب على المريض لتقديم خدمات التصوير الطبقي أو الرنين المغناطيسي وتنظيم المواعيد.
ويعاني القطاع الصحي الحكومي من نقص الاختصاصات الطبية والازدحامات المستشفيات وتأخير مواعيد المرضى، بسبب قوائم الانتظار الطويلة التي تستغرق أشهرا لبعض المعالجات والصور.
وقدم تقرير حالة البلاد تحليلا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في العام 2022، كما قدم مراجعة تقييمية لأبرز القطاعات الرئيسية التي غطتها تقارير الحالة في الأعوام السابقة، والتي تشير إلى استمرار وجود العديد من التحديات التي ما تزال تواجه هذه القطاعات بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، كنتيجة لتعرض المملكة لصدمات خارجية ناجمة عن موقعه الجغرافي والتحديات الجيوسياسية في المنطقة. 
وأشار إلى أنه خلال الأعوام (2010-2022) تباطأ معدل النمو الاقتصادي في المملكة ليبلغ بالمتوسط حوالي 2 %، وفي العام 2022 بعد انحسار جائحة كورونا بلغ 2.5 %.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704470496929151800

هل يلقي اغتيال العاروري بظلاله على الحرب.. وأين ستكون حماس في المفاوضات المقبلة؟

منذ 26 دقيقة
دنانير اردنية

%20 زيادة في مخصصات سلطة ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ في 2024

منذ 27 دقيقة
1704462894678826300

للمرة الأولى: مخاوف صهيونية جدية من "العدل الدولية".. والعرب مطالبون بالتعزيز

منذ 29 دقيقة
Image4_120245205756620817351

"الغد" تحلق مع صقور سلاح الجو في الإنزال التاسع لغزة (فيديو+صور)

منذ 31 دقيقة
عملية أردنية فرنسية مشتركة لإنزال مساعدات ومواد إغاثية جوّاً (فيديو وصور)

عملية أردنية فرنسية مشتركة لإنزال مساعدات ومواد إغاثية جوّاً على غزة (فيديو وصور)

منذ2 ساعة
لحوم

إتلاف 100 كغم "لحوم مجمدة" تم إذابتها وبيعها على أنها طازجة

04 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

توسع نطاق الحرب في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات | منذ1 ساعة
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات | منذ1 ساعة
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
 