حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة الاثنين.. وزخات رعدية من الأمطار

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و بناءً على ذلك، يُتوقع بمشيئة الله أن تتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة ساعات ما بعد الظهر في أنحاء عِدّة من المملكة و تهطل زخات أمطار متفاوتة الشدة في أجزاء عشوائية من المملكة إلا أنها تتركز في المناطق الجنوبية و الشرقية، ولا يُستبعد أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بزخات البَرَد، ما يرفع من احتمالية جريان الأودية والسيول و يشمل ذلك أنحاء عديدة من مناطق البادية.كما ولا يُستبعد أن تتسبب السحب الركامية الرعدية بحدوث تيارات من الرياح الهابطة وتشكل موجات من الغبار الكثيف أحياناً بشكل محلي حول مناطق نشاط السحب الرعدية، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها مؤقتاً.الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون جراء ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء بنسب متفاوتةتنبيه من تشكل السيول والسيول المنقولةالانتباه من تساقط زخات البرد الذي قد يكون كثيفاً في مناطق محدودة