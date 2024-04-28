الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة الاثنين.. وزخات رعدية من الأمطار

أمطار غزيرة في الأردن - (أرشيفية)
أمطار غزيرة في الأردن - (أرشيفية)
تُشير آخر القراءات الجوية توقعات بازدياد تأثر المملكة يوم الإثنين بالأحوال الجوية غير المستقرة و هي ضمن حالة ماطرة إقليمية تؤثر على أنحاء واسعة من الشرق الأوسط، والناتجة عن اندفاع مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو المنطقة وبالتزامن مع امتداد منخفض سطحي من السعودية يُسمى بِمنخفض البحر الأحمر، بحسب موقع طقس العرب.اضافة اعلان

و بناءً على ذلك، يُتوقع بمشيئة الله أن تتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة ساعات ما بعد الظهر في أنحاء عِدّة من المملكة و تهطل زخات أمطار متفاوتة الشدة في أجزاء عشوائية من المملكة إلا أنها تتركز في المناطق الجنوبية و الشرقية، ولا يُستبعد أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بزخات البَرَد، ما يرفع من احتمالية جريان الأودية والسيول و يشمل ذلك أنحاء عديدة من مناطق البادية. 
كما ولا يُستبعد أن تتسبب السحب الركامية الرعدية بحدوث تيارات من الرياح الهابطة وتشكل موجات من الغبار الكثيف أحياناً بشكل محلي حول مناطق نشاط السحب الرعدية، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها مؤقتاً. 
توصيات هامة للتعامل مع الحالة الجوية:
الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون جراء ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء بنسب متفاوتة
تنبيه من تشكل السيول والسيول المنقولة
الانتباه من تساقط زخات البرد الذي قد يكون كثيفاً في مناطق محدودة 
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