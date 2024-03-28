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الغد الأردني
الخميس 28 آذار 2024
2:24 ص
دفاع مدني البلقاء يتعامل مع حريق مشغل بمنطقة ضرار
إخماد حريق كبير بساحة إطارات مستعملة في عمان
قالت مديرية الأمن العام، فجر الخميس، إن كوادر الدفاع المدني في محافظة البلقاء تتعامل مع حريق داخل هنجر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار بمنطقة ضرار.
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الأمن العام
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