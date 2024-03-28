دفاع مدني البلقاء يتعامل مع حريق مشغل بمنطقة ضرار

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قالت مديرية الأمن العام، فجر الخميس، إن كوادر الدفاع المدني في محافظة البلقاء تتعامل مع حريق داخل هنجر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار بمنطقة ضرار.