الإثنين 11 آذار 2024
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الأمن: رقيب السير أُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج بحالة متوسطة فيما جرى ضبط المركبة وسائقها خلال مُدّة زمنية قصيرة

ضبط سائق مركبة تسبب بحادث لرقيب سير

مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
مديرية الأمن العام - (أرشيفية)

 
أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله مساء هذا اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله أحد رقباء السير وهو يتابع مركبة تسببت بحادث لرقيب السير مما أدى إلى إسعافه إلى المستشفى وهو بحالة متوسّطة.اضافة اعلان

وفي التفاصيل؛ أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّه في أثناء قيام أحد رقباء السير بواجبه الرسمي في أحد شوارع العاصمة لاحظ مركبة تسير من دون لوحات أرقام مما أثار الشُّبهات لديه، حيث قام بمحاولة إيقافها إلا أنّ سائقها رفض الامتثال وجرت متابعته من قبل رقيب السير، حيث إنّ السائق قام بتغيير مسربه بشكل مفاجئ مما أدّى إلى صدم دراجة رقيب السير وقام السائق بالفرار بعد ذلك.
 
وأكّد أنّه فور وقوع الحادث ووصول رقيب السير إلى المستشفى، تمكّن فريق تحقيقي بعد جمع المعلومات من تحديد المركبة وسائقها وجرى ضبطه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
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