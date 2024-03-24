" الأمن" يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اليوم.



ودعت المديرية الى التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري، والابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار خاصة شرق المملكة، والحرص على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة.

اضافة اعلان



كما دعت المديرية الى الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك. --(بترا)