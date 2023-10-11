الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع التضخم بالأردن 1.19% في أيلول

ارتفاع التضخم - (تعبيرية)
ارتفاع التضخم - (تعبيرية)
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 والذي أظهر ارتفاعاً نسبته 1.19% مقارنةً مع الشهر المقابل من العام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.52% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.اضافة اعلان

أما على المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبته 2.31% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022، علماً أن سنة الأساس هي (100=2018).

وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 108.41 للشهر نفسه من العام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من العام ذاته.

أما على المستوى التراكمي، فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من العام 2023 ما مقداره 108.78 مقابل 106.33 للفترة نفسها من العام 2022.

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2022 بشكل رئيسي مجموعات "الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.92%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18%، و"الإيجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 2.86%، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 2.45%.

في حين انخفضت أسعار "المنسوجات البيتية" بنسبة (1.28%)، و"الوقود والإنارة" بنسبة (1.17%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.80%)، و"النقل" بنسبة (0.45%).

وشملت أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 7.29%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 3.03%، و"الوقود والإنارة" بنسبة 1.59%، و"النقل" بنسبة 1.20%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 0.54%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من العام 2023 مع الفترة ذاتها من العام 2022، فقد قاد ارتفاع الرقم القياسي كل من مجموعة "الوقود والإنارة" بنسبة 9.04%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 6.62%، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 6.22%، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 5.56%، و"الإيجارات" بنسبة 4.30%.
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