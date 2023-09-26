الثلاثاء 26 أيلول 2023
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تراجع الفاتورة النفطية للأردن 18.6% خلال 7 أشهر

نفط خام - (تعبيرية)
نفط خام - (تعبيرية)
انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي بنسبة 18.6 بالمئة.

وأشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، لتصل إلى نحو 1.750 مليار دينار، مقارنة مع حوالي 2.151 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان

ووصلت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي للعام الحالي، إلى نحو 401 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 636 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 377 مليون دينار، ثم النفط "البنزين" بنحو 373 مليونا.

كما بلغت مستوردات المملكة من الديزل "السولار" ما يقارب 342 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 22 مليون دينار. (بترا)
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