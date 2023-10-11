ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.85% لشهر آب

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أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 والذي رصد ارتفاعاً نسبته 1.85% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2022، وبنسبة 3.02% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام ذاته.أما على المستوى التراكمي، فقد انخفض الرقم القياسي العام للثمانية أشهر الأولى من العام 2023 بنسبة (2.91%) مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022.وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 ما مقداره 94.65 مقابل 92.94 للشهر نفسه من العام 2022، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 ما مقداره 94.65 مقابل 91.88 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام ذاته.وعلى المستوى التراكمي للثمانية أشهر الأولى من العام 2023، فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 90.17 مقابل 92.87 للفترة نفسها من العام 2022، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2022 ارتفاع "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 1.60% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، وارتفاع "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 8.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%، في حين انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة (0.09%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%.وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 2.83% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، وارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 3.38% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22% و"كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 5.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثمانية أشهر الأولى من العام 2023 مع الفترة ذاتها من العام 2022، فقد انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة (3.77%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.26% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.90% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.