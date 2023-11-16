الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الإحصاءات" تعلن نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023

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مسح السكان والصحة الأسرية

بلغت نسبة التعليم العالي لدى النساء في الفئة العمرية من عمر 15-50 عام نحو 35٪ مقابل 33٪ لدى الرجال لذات الفئة العمرية، وفق ما اعلنت دائرة الاحصاءات العامة اليوم الخميس. اضافة اعلان
وأظهرت النتائج انخفاض معدل الإنجاب في الأردن خلال العام الحالي بنقطة مئوية مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 2.6٪
و وفق النتائج سجلت أعلى معدلات للإنجاب في محافظتي المفرق و عجلون بواقع 3.1٪، والـدني في محافظات العقبة 1.5٪.
وبالنسبة لمعدل الإنجاب بحسب الجنسية بلغ معدل الإنجاب في وسط المواطنين الأردنيين 2.5٪ مقابل 4.2٪ بين اللاجئين السوريين.
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